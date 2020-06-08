Гостья помыла посуду в кольце невесты перед свадьбой из зависти к ней

Анонимная невеста пожаловалась на гостью за то, что она испортила ее кольцо с бриллиантом перед свадьбой. Ее слова приводит портал Daily Star.

Героиня материала рассказала, как передала украшение шаферу жениха за несколько дней до церемонии, чтобы он сохранил его в идеальном состоянии и принес на церемонию. Однако во время торжества выяснилось, что его жена из зависти надевала кольцо и занималась в нем домашними делами, в том числе мытьем посуды.

«Да, очень красивое кольцо, не правда ли? Я ходила в нем по дому и даже мыла тарелки, поэтому оно и выглядит таким чистым», — заявила гостья в окружении других присутствующих и виновницы торжества.

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Невеста призналась, что промолчала в тот момент, однако была «в ярости» от услышанного. «Как она посмела надеть мое кольцо, будто оно принадлежит ей, так еще и мыть в нем посуду? Мне кажется, она сделала это, поскольку то, что ей так нравилось, было моим», — предположила она, отметив, что после свадьбы пожаловалась многим друзьям на эту ситуацию.

В мае невеста попросила подругу изменить внешность ради свадьбы и была обругана пользователями сети. Оказалось, что виновница торжества обратилась к гостье с просьбой изменить цвет волос и спрятать татуировки, чтобы последняя соответствовала «цветовой палитре» мероприятия.

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