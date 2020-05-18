Невеста попросила подругу изменить внешность ради свадьбы и была обругана

Невеста попросила подругу изменить внешность, чтобы соответствовать «цветовой палитре» свадьбы, и подверглась критике пользователей соцсетей. Информацию из закрытого Facebook-сообщества приводит Daily Mail.

Так, юзеры опубликовали скриншот переписки, в которой анонимная девушка обращается к гостье с просьбой «спрятать» рисунки на теле, а также покрасить ее голубые волосы в «более естественный цвет». По мнению невесты, внешность последней не сочеталась с интерьером мероприятия.

В ответ подруга пообещала невесте закрасить татуировки тональным спреем, а также придумать, каким образом уложить прическу. Она отказалась менять цвет волос и отметила, что долгое время добивалась их светлого голубого оттенка.

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Подписчиков группы ужаснуло эгоистичное поведение невесты, и они обругали ее в комментариях. «Если бы она действительно хотела тебя видеть, ей было бы все равно на цвет твоих волос и рисунки на теле. Извинись и скажи, что не принимаешь приглашение на свадьбу», «Мне жаль ее будущего мужа. Если она выставляет такие требования друзьям, то что будет с ним...», «Если она такая поверхностная девушка, я бы с ней не дружила», — возмущались они.

В феврале гостья свадьбы перекрасила волосы в бордовый цвет по указу матери невесты. Последняя посчитала, что рыжие волосы гостьи не сочетаются с выбранным для торжества бордовым платьем. Девушка согласилась, несмотря на то что не меняла цвет волос в течение последних 10 лет.

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