Подружку невесты прозвали эгоисткой в сети из-за цвета ее платья

Гостья свадьбы из Австралии подверглась критике со стороны пользователей сети из-за отказа приобрести платье необходимого для мероприятия цвета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Анонимная подружка невесты разместила публикацию, в котором объяснила, что виновница торжества попросила всех присутствующих купить наряды определенных оттенков. «Она не заставляет нас приходить в одинаковых платьях, но прислала цвета, из которых мы можем выбрать», — пояснила австралийка.

Согласно материалу, гостью не устроили выбранные цвета, поскольку они не походят ее внешности. «Должна ли я сказать ей о том, что мне не нравятся все эти цвета или мне нужно смириться с этим?» — поинтересовалась у юзеров девушка.

Пользователи обругали гостью и прозвали ее эгоисткой, поскольку, по их мнению, она должна выполнить просьбы невесты. «Ты должна надеть то платье, которое попросила невеста! Это же ее день», «Она и так дала вам выбрать из нескольких цветов, какая же ты эгоистка», «Тебе точно нужно молча прийти в этом платье, не надо портить праздник невесте», — писали они.

Ранее в августе 2019 года глубокое декольте подружки невесты возмутило пользователей сети. На общем фото она позирует в чрезмерно открывающем грудь декольтированном платье. Вдобавок женщина наклонилась, чтобы ее пышный бюст был виден еще лучше. Юзеры раскритиковали выбранный ею наряд.