Родня жениха пришла на свадьбу в похоронных платьях и разозлила невесту

Свекровь подговорила родню прийти на свадьбу сына в похоронных платьях и разозлила невесту. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.

На размещенных в сети кадрах Кристин Фостер (Kristin Foster) опубликовала снимки с церемонии бракосочетания. На фотографиях видно, что все гостьи со стороны жениха пришли на свадьбу в черных нарядах. «Семья мужа меня ненавидит. Несмотря на очень жаркую летнюю погоду, все женщины решили прийти на наш праздник в похоронных платьях», — высказалась героиня.

Подписчики девушки поддержали ее в комментариях. «Теперь ты можешь прийти в белом платье на их похороны», «Попроси кого-нибудь изменить цвет их платьев на фотографиях и отошли им в качестве подарка», «Я бы хотела ударить их всех в лицо. Ты выглядишь великолепно!» — писали они.

Однако другие пользователи не увидели ничего плохого в поступке родни жениха. «Я всегда выбирала черные наряды на свадьбы своих братьев. Просто люблю этот цвет и даже не задумывалась, что это может выглядеть как-то не так», «Я ношу черное на любое мероприятие. Это мой любимый цвет. Я никогда не считала подобное чем-то плохим», «Но черный цвет не плохой, он скрывает лишний вес и не привлекает к себе много внимания. Может, ты сама себе это придумала?» — высказались юзеры.

Ранее в марте свекровь пренебрегла просьбой невесты в выборе наряда на свадьбу и обидела ее. Согласно материалу, девушка попросила мать своего мужа не надевать наряды розового, бежевого и белого цветов, так как эти цвета будут на платье невесты. «Я несколько месяцев назад предупредила ее об этом. Я даже перечислила ей оттенки, которые подойдут к цвету ее лица. Однако она решила меня не слушать и выбрала себе два наряда — розовый и белый», — поделилась героиня.