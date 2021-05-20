Невеста запретила подруге прийти на свадьбу с мейкапом из неуверенности в себе

Невеста запретила близкой подруге краситься на свадьбу из-за неуверенности в себе. Соответствующий пост появился на Reddit.

В анонимной публикации женщина объяснила, что дружит с виновницей торжества уже много лет. По ее словам, на протяжении всего времени невеста постоянно критиковала ее внешность. «Когда мы были в компании с мужчинами, которые делали мне комплименты, она всегда говорила что-то вроде: "Ты должен увидеть ее без макияжа" или "Это можно стереть одним движением". Для контекста: я визажистка, я хорошо крашусь и ношу макияж каждый день», — объяснила она.

Автор поста упомянула, что ее подруга извинилась за свои комментарии и призналась, что завидовала, потому что получала меньше мужского внимания. Однако после этого она не перестала ее унижать.

«Сегодня утром я проснулась от ее сообщения. Она поблагодарила меня за помощь в организации свадьбы и запретила мне приходить на нее с мейкапом, потому что она не хочет, чтобы я затмила ее своей красотой в ее день. Я ответила, что ее просьба довольно нелепа, ведь все будут красиво одеты и накрашены, и будет выглядеть странно, что я приду в праздничном наряде и с чистым лицом», — поделилась женщина.

Подруга невесты попыталась найти компромисс в сложившейся ситуации. Она предложила сделать себе незаметный макияж в нейтральных оттенках, а виновницу торжества накрасить ярко, чтобы она выделялась среди других женщин. Невеста отказалась от этого предложения.

«Она сказала, что мне вообще нельзя краситься, потому что это ее день, и она имеет право на свое желание. Невеста добавила, что если я ее настоящий друг, то я выполню эту просьбу. Подруга обвинила меня в том, что я хочу перетянуть на себя внимание. Она категорически отказывается идти на компромисс и даже не пытается объяснить, почему именно мне запрещено наносить макияж», — подчеркнула она.

Пользователи сети поддержали женщину в комментариях под постом. «Этот человек не твой друг. Вообще», «Она завидует тебе, и, судя по всему, всю жизнь завидовала», «Эта "подруга" с самого начала знала, что запретит тебе краситься, но все равно заставила тебя помогать ей с организацией свадьбы. Приди туда в самом лучшем своем образе, поставь ее на место», — высказывались юзеры.

Ранее в мае угроза невесты не пустить гостью на свадьбу из-за внешности вызвала гнев в сети. Жительница Австралии отправила своей приятельнице несколько текстовых сообщений, где потребовала от нее скрыть татуировки и перекрасить волосы в естественный цвет для торжества, которое пройдет летом.