Во Льгове закрыли вокзал после удара беспилотников

Хинштейн: Во Льгове Курской области закрыли вокзал после удара БПЛА

Во Льгове Курской области закрыли железнодорожный вокзал после атаки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что украинские беспилотники нанесли удар по Льгову в районе железнодорожной станции. Вокзал для перевозок временно закрыли из-за режима контртеррористической операции. Во время удара пассажиров в нем не было, уточнил Хинштейн.

Ранее в городе Рыльске Курской области в результате атаки БПЛА пострадала 19-летняя девушка. Также о двух пострадавших из-за атаки беспилотника сообщали в оперштабе Белгородской области.