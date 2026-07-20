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17:20, 20 июля 2026Россия

Во Льгове закрыли вокзал после удара беспилотников

Хинштейн: Во Льгове Курской области закрыли вокзал после удара БПЛА
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во Льгове Курской области закрыли железнодорожный вокзал после атаки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что украинские беспилотники нанесли удар по Льгову в районе железнодорожной станции. Вокзал для перевозок временно закрыли из-за режима контртеррористической операции. Во время удара пассажиров в нем не было, уточнил Хинштейн.

Ранее в городе Рыльске Курской области в результате атаки БПЛА пострадала 19-летняя девушка. Также о двух пострадавших из-за атаки беспилотника сообщали в оперштабе Белгородской области.

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