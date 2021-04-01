Женщина сделала копию обуви Chanel в подарок подруге и засняла ее реакцию

Женщина сделала копию обуви Chanel, чтобы разыграть подругу, и засняла ее реакцию. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание в издании The Sun.

Пользовательница под никнеймом halalsweetbox рассказала, что ее подруга мечтала о черных сандалиях французского модного дома. Так, героиня материала купила обувь похожей формы из масс-маркетового магазина Primark стоимостью три фунта стерлингов (313 рублей) и решила подшутить над девушкой в день ее рождения.

На кадрах видео она показала, как удалила пряжку с сандалий, нанесла на основную часть изделия белый логотип люксового бренда, а также золотистый фирменный знак на место в области пяток, чтобы добиться максимального сходства с оригиналом. Кроме того, женщина поместила подарок в брендированную коробку и сняла на камеру реакцию подруги. «Она искренне поверила, что это оригинал», — гласит подпись на кадрах. Женщина добавила, что позже действительно подарила подруге оригинальные сандалии марки.

Публикация стала вирусной и набрала больше миллиона просмотров и почти 50 тысяч лайков. Пользователи сети оценили изобретательность автора ролика. «Это круто!», «Боже, это очень смешно», «А мне и такой вариант нравится», «Они действительно выглядят, как оригинал», — писали они.

В марте женщина сделала копию сумки Louis Vuitton из подручных средств и прославилась. Пользовательница Келли Форд (Kelly Ford) продемонстрировала на видео способ создания копии сумки люксового бренда из брендированного пакета оранжевого цвета.