Девушки принялись скупать чеки из ЦУМа для обмана богатых молодых людей

В интернете начали продавать чеки из люксовых бутиков. Соответствующие объявления появились на платформе «Авито».

Речь идет о чеках из ЦУМа, в которых указаны наименования аксессуаров таких брендов, как Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и других. Стоимость чеков варьируется от 1200 до 2400 рублей. Кроме того, примерно за 300 рублей можно приобрести пустой брендированный пакет с надписью ЦУМ или с названием модного дома. Как пишет Telegram-канал «Комсомольской правды», их выставляют на продажу обладательницы оригинальных аксессуаров для того, чтобы менее успешные девушки могли обманом создать иллюзию благосостояния.

Например, несостоятельная девушка просит у богатого молодого человека в подарок сумку. Получив необходимую сумму на свой счет, она отправляет ему фейковые чек и фото, подтверждая совершение покупки. После этого полученные от мужчины деньги могут быть потрачены на другие цели.

«За последние полгода я продала около 12 чеков и таким образом купила себе еще одну маленькую кросс-боди. Прибыль 80 level. Тут важно, чтобы чек был не старый. Чем он несвежее, тем больше падает цена», — рассказала изданию продавец Юлия.

В ноябре 2020 года телеведущую Ксению Бородину возмутили обвинения подписчиков в покупке поддельной обуви Dior. Бородина опубликовала серию роликов, в которых показала длинные сапоги модного дома стоимостью 1490 долларам (113 тысяч рублей). По словам Бородиной, одна из интернет-пользовательниц посчитала, что телеведущая приобрела подделку, поскольку застежка ремня на ее сапогах располагалась спереди, а не сбоку, как на аналогичной обуви на официальном сайте Dior.