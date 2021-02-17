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Мужчина заказал одежду из ЦУМа домой и убежал в ней от курьера через окно

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Мужчина сделал крупный заказ в московском Центральном универсальном магазине (ЦУМ), надел всю одежду и убежал от курьера через окно. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

Вор пригласил домой курьера, который привез ему туфли французского модного дома Dolce & Gabbana, джинсы Brioni, футболку и два джемпера Billionaire. В общей сложности счет за покупки должен был составить 436 тысяч рублей.

Когда доставщик прибыл по адресу в Протопоповском переулке в Москве, хозяин впустил его в квартиру на первом этаже и закрыл входную дверь на ключ. После этого он спрятался в одной из комнат, чтобы якобы примерять обновки.

Через десять минут курьер попытался проникнуть в комнату, поскольку мужчина из нее так и не вышел. Оказалось, что дверь помещения была подперта стулом, а мошенник надел на себя всю доставленную одежду и вылез в окно.

По данным канала, сначала доставщик подумал, что мужчина покончил с собой из-за ценников на товарах. Однако вскоре выяснилось, что он снял квартиру на сутки ради спланированной кражи.

В настоящий момент поисками преступника занимается полиция.

Ранее в феврале героя российского «Холостяка» обокрали на миллион рублей в раздевалке спортзала. У Антона Криворотова украли часы швейцарского бренда Rolex. Отмечается, что он забыл запереть шкафчик для хранения вещей, когда отправился на тренировку. 34-летний мужчина обратился в полицию.

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