В России учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков

Преподавательницу младших классов из российской школы обвинили в том, что она наворовала драгоценностей у учеников во время уроков. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Речь идет о 27-летней учительнице, имя которой не указывается. Инцидент произошел в учебном заведении в городе Рузаевка, Республика Мордовия.

По версии следствия, подозреваемая собирала младшеклассников в спортивном зале, чтобы проводить с ними активные игры — одной из них были жмурки. Так, женщина завязывала ученикам глаза и снимала с них все золотые украшения, объясняя это обеспечением безопасности. После занятий она не возвращала школьникам их личные вещи. Также отмечается, что некоторые кражи педагог совершала в момент, когда поправляла детям одежду.

«Похищенные ювелирные украшения подозреваемая сдавала в ломбарды. Вырученные деньги она тратила на личные нужды. Предварительная сумма ущерба составила 117 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В учебном заведении отказались комментировать ситуацию. На педагога завели уголовное дело.

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