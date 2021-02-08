Героя российского «Холостяка» обокрали на миллион рублей в раздевалке спортзала

Участника российской версии шоу «Холостяк», стоматолога Антона Криворотова, обокрали в спортзале. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У героя седьмого сезона передачи украли часы швейцарского бренда Rolex. Известно, что инцидент произошел в фитнес-зале. Когда Криворотов вернулся в раздевалку после тренировки, то аксессуара стоимостью один миллион рублей уже не было на прежнем месте.

Отмечается, что потерпевший забыл запереть шкафчик для хранения вещей. По информации канала, 34-летний мужчина обратился в полицию, проводится проверка.

В январе россиянин украл в храме куртку и обнаружил в кармане крупную денежную сумму. Инцидент произошел в Иркутске, 41-летний житель Черемхово, имя которого не раскрывается, тайно надел на себя чужую вещь и вышел из здания церкви. При этом позже он обнаружил в кармане документы, ключи от квартиры и машины, а также полмиллиона рублей.