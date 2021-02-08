Мужчина пошел гулять с собакой и стал богаче на 51 миллион рублей

Житель английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, пошел выгуливать собаку и обнаружил, что сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает издание Daily Star.

41-летний Гарет Брэдли (Gareth Bradley) проводил онлайн-собеседования из дома. Во время перерыва между звонками он решил сыграть в лотерею через мобильное приложение на своем телефоне.

Когда Брэдли собирался открыть последнюю букву розыгрыша, его отвлек четырехмесячный щенок английского спрингер-спаниеля по кличке Руби, который захотел в туалет. Брэдли пришлось положить телефон и вывести питомца на прогулку.

Когда англичанин вернулся, он был в шоке. Оказалось, что он выиграл 500 тысяч фунтов (51,2 миллиона рублей). Брэдли рассказал, что когда увидел на своем счету такую сумму, сначала не мог понять, что происходит. Он не знал, плакать или смеяться от радости. Он сразу позвонил своему возлюбленному Коннору Деннису (Connor Dennis) и сообщил радостную новость.

Три сестры и брат англичанина сначала не поверили в его богатство. «Они сначала подумали, что это шутка, но когда поверили, были очень рады за нас. Мы очень дружная семья, которая любит смеяться и шутить, но мы пережили и тяжелые времена. Мы потеряли моих родителей пять лет назад: маму в мае, а отца — в июне. Конечно, мы были опечалены тем, что они не могут разделить с нами этот момент», — рассказал Брэдли.

Пара не планирует бросать работу. Они хотят отложить часть денег на выплату ссуды за жилье. Брэдли собирается купить себе новые часы Rolex и автомобиль Range Rover взамен старенькой Kia. «У нас есть много планов относительно того, как заставить деньги работать, чтобы они смогли дольше оставаться в распоряжении нашей семьи», — сказал победитель.

Ранее сообщалось, что в американском городе Хамптон, штат Вирджиния, мужчина купил итальянский сэндвич и сорвал джекпот в лотерее. Чтобы скрасить ожидание заказа, он купил в автомате несколько лотерейных билетов.