Россиянин украл в храме куртку и случайно обнаружил в кармане полмиллиона рублей

Мужчина украл в храме куртку во время богослужения и случайно обнаружил в ее кармане крупную сумму денег. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в Иркутске, в Преображенском храме. 41-летний житель Черемхово, имя которого не раскрывается, тайно надел на себя чужую вещь и вышел из здания церкви. При этом позже он обнаружил в кармане документы, ключи от квартиры и машины, а также полмиллиона рублей. Преступник сразу же отправился делать покупки и за сутки израсходовал половину украденной суммы. После этого его задержали полицейские.

Выяснилось, что сибиряк неоднократно совершал махинации с переодеванием в чужие вещи во время церковных служб. Нарушителя взяли под стражу и возбудили против него уголовное дело. Потерпевшему вернули его ключи и документы. Отмечается, что деньги он сможет забрать после следствия.

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