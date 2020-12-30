У российской бизнесвумен украли кольцо с 44 бриллиантами в элитном фитнес-клубе

У российской бизнесвумен украли украшение за сотни тысяч рублей в элитном фитнес-клубе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что оставила кольцо с 44 бриллиантами в шкафчике в раздевалке, но его пропажу обнаружила только по приезде домой. На следующий день женщина отправилась в клуб, чтобы забрать кольцо стоимостью 700 тысяч рублей, однако не нашла его на прежнем месте.

Согласно материалу, в конечном счете 37-летняя пострадавшая обратилась в полицию. По словам сотрудника правоохранительных органов, на кольце женщины присутствует серийный номер, поэтому его не примет ни один ломбард. «Если кто-то взял это кольцо, то неясно, что же он с ним будет делать», — пояснил полицейский.

Ранее персонал салона красоты бросился рыться в мусоре ради клиентки. Розана Рамирес сняла обручальное кольцо во время маникюра и забыла его на столе. Владелец салона Генри Хо просмотрел записи с камер видеонаблюдения и выяснил, что аксессуар выбросили вместе со скатертью, которая лежала на столе во время процедуры. Пропавшее украшение нашли в мусорном баке.