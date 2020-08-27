Персонал салона красоты бросился рыться в мусоре ради клиентки

Работники американского салона красоты бросились рыться в мусоре ради потерявшей кольцо клиентки. Информация появилась на портале Kris 6 News.

Посетительница Розана Рамирес (Rosana Ramirez) рассказала, что практически не расставалась с обручальным кольцом на протяжении 21 года замужества. Однако мастер заведения Q Nails & Spa попросила женщину снять украшение, чтобы сделать ей массаж рук, и та положила его на стол рядом с собой.

На следующий день Рамирес обнаружила пропажу кольца и связалась с владельцем салона красоты Генри Хо (Henry Ho), который предложил ей посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что украшение выбросили вместе со скатертью, которая лежала на столе во время процедуры.

По словам героини материала, персонал салона красоты и его владелец, а также она с мужем принялись искать потерянное кольцо в мусорном баке, поскольку отходы должны были вывозить только на следующий день. «Мы нашли мое кольцо в самом последнем мешке с мусором!» — поделилась женщина.

В интервью журналистам Рамирес поблагодарила сотрудников Q Nails & Spa за их доброту и добавила, что останется постоянной клиенткой салона. «Это дало мне веру в людей. Они могли просто отправить меня домой, но они помогли мне и были такими отзывчивыми», — высказалась посетительница.

В июне работница склада Amazon потеряла обручальное кольцо и обратилась к британцам с просьбой проверить посылки. По словам Жасмин Паджет, она упаковывает по 160 разнообразных посылок в час. Так, чтобы найти бриллиантовый аксессуар, девушка написала сообщение в соцсетях, однако оно все еще не нашлось.