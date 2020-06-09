Потерявшая обручальное кольцо кладовщица попросила проверить сотни посылок

Работница склада Amazon потеряла обручальное кольцо и обратилась к британцам с просьбой проверить посылки. Девушка полагает, что обронила драгоценность при упаковке товара 6 июня, пишет Ladbible.

18-летняя Жасмин Паджет упаковывает по 160 разнообразных посылок в час. Чтобы найти бриллиантовое украшение, девушка написала сообщение в соцсетях. За несколько дней оно набрало более тысячи репостов, однако кольцо все еще не нашлось.

«Я думаю, что потеряла кольцо в последний час моей смены. Я обычно смотрю вниз, чтобы полюбоваться им время от времени, и когда я посмотрела вниз в этот раз, оно просто исчезло», — рассказала Паджет. По словам кладовщицы, жених поддержал ее и подшутил над ситуацией. Общаясь с журналистами, он выразил надежду, что у британцев «есть сердце» и они вернут найденное кольцо.

Ранее сообщалось, как кладоискатель из Техаса на пляже Кристал-бич в пригородах Хьюстона помог паре найти упавшее в воды Мексиканского залива обручальное кольцо. Оно упало, когда пара играла в волейбол в воде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!