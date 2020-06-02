Из жизни
 
Последние новости
В России выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом
Украина сообщила об «очень плохой» ситуации с коронавирусом в Крыму
Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве 
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Число умерших россиян с коронавирусом превысило пять тысяч
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 423 тысячи
Москвичам пообещали жару до 28 градусов 
Девушка начала выкладывать фото изъянов своего тела без фотошопа и прославилась
Найдены источники загадочных «инопланетных» радиосигналов
Курс доллара обвалился
Новости партнеров

Личное письмо солдата вскрыли и доставили домой спустя полвека

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: видео WHAS11 / YouTube

Жительница американского штата Индиана получила письмо от брата, отправленное полвека назад. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Личное письмо от Уильяма Лоне (William Lone), написанное его сестре Дженис Такер (Janice Tucker) в 1968 году во время военной службы во Вьетнаме, доставили спустя 52 года. На конверте стояла дата — 10 мая текущего года. «Я сразу позвонила брату. Он живет в Южной Каролине. Я зачитала ему письмо, и он сказал: "Да, я помню, что писал его тебе"», — отметила получательница.

Такер утверждает, что письмо вскрывали, поскольку оно пришло не в том конверте, в котором он его изначально отправлял Лоне. По ее мнению, некто нашел затерявшееся послание, узнал ее текущий адрес и перенаправил его. «Для меня это остается загадкой. Конверт не оригинальный. Кто-то нашел письмо и разузнал, кто я такая», — отметила она.

Американка поблагодарила незнакомца за добрый поступок, подчеркнув, что благодаря ему она все же получила письмо от брата. Также она пожелала найти этого человека, чтобы узнать историю письма и лично выразить благодарность.

Ранее в мае сообщалось, что отправленное британским солдатом в 1940 году письмо дошло до его брата спустя 80 лет. 26 мая 1940 года рядовой Гарри Коул (Harry Cole), которому тогда было 30 лет, написал своей матери, что немецкие солдаты скоро отступят и вернутся в Германию.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Soldier's letter home from Vietnam delivered 52 years later
Письмо погибшего солдата дошло до его брата через 80 лет
Трогательное письмо солдата дошло до любимой спустя 77 лет
Отправленное 33 года назад письмо нашло своего адресата
Другие материалы рубрики
Из жизни00:04 1 июня

«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»

Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
09:04Сегодня

Коммунальщица ушла с работы пораньше и разбогатела

07:05Сегодня

Нарушители карантина занялись сексом в людном парке и попали на видео

06:44Сегодня

Уральский медведь «станцевал» у дерева и попал в видеоловушку

Из жизни00:0426 мая

«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»

История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
05:14Сегодня

Самый старый мужчина в мире раскрыл секрет долголетия

03:23Сегодня

Елизавета II вышла из самоизоляции верхом на пони

02:08Сегодня

Доминатрикс раскрыла необычный способ причинить мучения мужчине

Из жизни21:0523 мая

Погасший Сатурн

Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
00:45Сегодня

Бывшая девушка принца Гарри назвала причину расставания с ним

20:55 1 июня

Беременность спасла женщину от рака

18:39 1 июня

Мужчина застукал возлюбленную с другим и жестоко отомстил ей

Россия
«Люди стараются нас обходить»
Курьеры — о работе, реакции незнакомцев и человеческих эмоциях в эпоху пандемии
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?
Голландский экспресс
Как проходит процедура экспресс-теста на COVID-19 в Москве
Все материалы
Мир
В Нью-Йорке начались мародерства
И вспыхнет пламя
После гибели чернокожего США охватили беспорядки и погромы. Почему в этом винят Россию?
Американские тюрьмы закрыли из-за беспорядков в стране
В США толпа разграбила поезд на ходу
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие США беспорядки
People gather near the Minneapolis Police third precinct after a white police officer was caught on a bystander's video pressing his knee into the neck of African-American man George Floyd, who later died at a hospital, in Minneapolis, Minnesota, U.S. May 27, 2020. REUTERS/Eric Miller - RC2EXG9954GAАмериканцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
Протестующие обвиняют полицейских в убийстве и устраивают погромы
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Названы самые популярные молодежные профессии
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
В США заметили хороший сигнал для мировой экономики
Промо
Считаем деньги
Крупнейший российский банк отменил плату за услуги: на чем сэкономят россияне?
Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют
Упадок Силы
 
Шанс США увидели в «бездушии»
Все материалы
Силовые структуры
Задержан подозреваемый в расстреле воров в законе Астика и Хасика
Россиянин рассказал о жестоких пытках ватными палочками в СИЗО
«Лучше бы я умер, чем такое терпеть»
Россияне вновь столкнулись с карательной психиатрией. За что сегодня могут отправить в лечебницу?
Моряк дальнего плавания и рок-музыкант развращали российских школьников
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Расстрелявшему сослуживцев солдату Шамсутдинову предъявят новое обвинение
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
Российская школьница стала секс-рабыней маньяка. Она рассказала, как жила в его бункере
Все материалы
Наука и техника
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Apple заплатит за замедление iPhone
Картинка из интернета убила смартфоны Samsung
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Россия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
Google отменила выход Android 11
Живые мертвецы
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Все материалы
Спорт
Лучший боец UFC пригрозил уходом из промоушена
«Он уходил, обещал — и вернулся»
Спорт и ставки в июне 2020-го: когда начнут играть РПЛ, АПЛ, Ла Лига и Серия А
Боец UFC пришел на дуэль взглядов в маске чумного доктора
Михаил Татаринов«Я человека зарезал»
Советский хоккеист был чемпионом мира, но погубил карьеру в НХЛ, начал пить и оказался за решеткой
Глава UFC дал совет Макгрегору
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена планеты
Все материалы
Культура
Умерла французская оперная певица Мади Меспле
Вите надо выйти
Каминг-ауты, самоубийства и изнасилования в главных сериалах июня
До Пригожина и Валерии не дошел гуманитарный «Доширак»
Американский дед
Последний ковбой, первый герой боевика и великий режиссер: Клинту Иствуду — 90 лет
Пригожин обвинил Шнурова в разжигании революции
Лу Саломе, Пауль Рэ и Ницше«Секс вызывал у него отвращение»
Ницше не верил в Бога и ненавидел женщин. Как он влюбился в русскую?
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду YouTube уличили в мародерстве
«Им гораздо проще уклоняться и платить»
Почему американские соцсети годами игнорируют российские законы и как это остановить
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
Жестокие игры
 
У Елены Воробей обнаружили коронавирус
«Люди просто боятся»
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи о коронавирусе, вреде 5G и чипировании Биллом Гейтсом
Бузова поделилась подробностями покушения на нее
Все материалы
Ценности
Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Парень с голубым тату на все тело раскрыл причины своего выбора
Кайли Дженнер отреагировала на лишение статуса самой молодой миллиардерши в мире
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Дмитрий Песков отпустил бороду
Все материалы
Путешествия
Глава российской авиакомпании назвал сроки возобновления полетов за границу
Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию
«Я была похоронена заживо»
Туристка в одиночку отправилась в горы и чуть не погибла в снежной буре. Как ей удалось выжить?
Объяснена польза пандемии коронавируса для туристов
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты главные покупки готовящихся к отпуску при пандемии россиян
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Все материалы
Из жизни
Личное письмо солдата вскрыли и доставили домой спустя полвека
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»
Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
Коммунальщица ушла с работы пораньше и разбогатела
Другие правила
Люди по всему миру вышли на улицу после изоляции и попали в новую реальность. Как она выглядит?
Нарушители карантина занялись сексом в людном парке и попали на видео
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Уральский медведь «станцевал» у дерева и попал в видеоловушку
Все материалы
Новый Porsche 911 получил первую коллекционную версию
Хэтчбеки с мотором в неправильном месте, часть 2
Дополнительная порция хэтчбеков, построенных по канонам суперкаров
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
Главные модели в истории Datsun
Прощаемся с японским брендом — и вспоминаем его лучшие времена
Названы российские цены на кроссовер Kia XCeed
Лучшие тюнинг-проекты месяца: май 2020
Внедорожный Aurus, самая мощная Alpina и объезжающий хот-хэтчи гигантский пикап
Hyundai показал длинную Sonata
Все материалы
Дом
Московских дворников уличили в слежке
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Москва попала в тройку городов мира с быстро дорожающим жильем
Шведский экономист удивился любви к городам в условиях пандемии
Седокова похвасталась покупкой квартиры без ремонта
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
24 региона России решили участвовать в эксперименте по раздельному сбору мусора
Российский бизнес снова освободили от проверок
В России отремонтируют более 800 дорог к образовательным учреждениям
В Калининградской области рассказали о работе предприятий в условиях пандемии
Все материалы