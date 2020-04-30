Американка вернула обручальное кольцо при помощи мужчины с металлоискателем

Мужчина с металлоискателем помог женщине найти обручальное кольцо, которое она потеряла во время отдыха на пляже. Об этом сообщает KEYT-TV.

В своем посте в Facebook Кейси Фаул пожаловалась на то, что потеряла бриллиантовое кольцо на пляже Санта-Барбары Лидбеттер (Leadbetter Beach), штат Калифорния, США. Со слов женщины, она сняла кольцо и оставила его на шезлонге, чтобы нанести солнцезащитный крем. Потерю женщина заметила только когда покинула пляж. Фаул добавила, что вернувшись на пляж, кольца она уже не обнаружила.

Историю женщины заметил мужчина по имени Энтони, который решил ей помочь. С помощью металлоискателя и фотографии с места потери, которую ему прислала Фаул, Энтони быстро нашел утерянное кольцо. «Я так сильно хотела его обнять, но мы обменялись воздушными обнимашками. Мы держали дистанцию, когда он передавал мне кольцо», — сказала Фаул.

Женщина также сказала, что Энтони отказался брать вознаграждение за свой поступок. Кейси Фаул работает фотографом, но из-за пандемии коронавируса в США на данный момент находится без работы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!