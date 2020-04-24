Девушка захотела прийти на свадьбу в белом платье и была пристыжена

Девушка захотела прийти на свадьбу в белом наряде и была пристыжена пользователями сети. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit, пишет The Sun.

Анонимный юзер опубликовал в группе Let's shame those weddings скриншот поста девушки, в котором последняя демонстрирует белое кружевное платье в пол бренда Southern Fried Chics за 48 долларов (около 3500 рублей). «Кто-нибудь, купите мне это платье, чтобы я могла прийти в нем на чью-нибудь свадьбу», — подписала она снимок.

Подписчики сообщества раскритиковали выбор девушки. «Увидев это платье, я подумала, что оно свадебное. Приходить на свадьбу в белом кому-либо, кроме невесты, совершенно неуместно», «Какого черта эта девушка думает, что кто-то должен покупать ей этот наряд, чтобы она пошла в нем, как гостья?», «Это платье должно продаваться как свадебное», — возмущались они.

В марте пользователи сети высмеяли нелепые наряды пары, решившейся пожениться в пандемию коронавируса. Фотографии и комментарии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»). Так, на одном из опубликованных кадров мужчина и женщина позируют перед камерой в домашней одежде и масках-респираторах, демонстрируя обручальные кольца.

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