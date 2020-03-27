Нелепые наряды решившихся пожениться в пандемию коронавируса высмеяли в сети

Решившихся пожениться во время пандемии коронавируса молодых людей высмеяли в сети за выбранные ими на свадьбу нелепые наряды. Фотографии и комментарии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).

Так, на одном из опубликованных кадров мужчина и женщина позируют перед камерой в домашней одежде и масках-респираторах, демонстрируя обручальные кольца во дворе частного дома.

На другом — анонимная пара изображает поцелуй на фоне пейзажа. Помимо официального костюма и белого свадебного платья, для фотосессии они надели медицинские маски и голубые резиновые перчатки.

Третьи новобрачные снялись в химических респираторах на головах, при этом муж склонился на колено перед женой и протянул ей рулон туалетной бумаги.

Фото: страница That's It, I'm Wedding Shaming на Facebook 1 /3

Подписчики сообщества принялись критиковать фотосессии молодых людей. «Люди теряют своих родных из-за смертельного вируса, а вы продолжаете шутить даже в свой памятный день. Гениально!», «По всему миру дефицит масок. Подумайте об этом», «В таких условиях я бы повременила со свадьбой, но кого-то совсем не интересуют жизни других людей», «Это выглядит глупо и нелепо», «Спасибо за поднятое настроение, давно так не смеялся», — писали они под снимками.

Ранее в марте анонимную мать жениха обругали в сети за попытку перещеголять невесту в белом наряде на свадьбе. На размещенном в той же группе снимке запечатлена женщина в белом платье в пол с открытыми плечами. Подписчики осудили поступок матери жениха в комментариях.

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