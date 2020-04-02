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Пролежавшее в земле 20 лет обручальное кольцо вернулось к владельцам

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Фото: Tyrone Holman

Кладоискатель с металлодетектором нашел в английской деревне Окколд, графство Саффолк, 20 лет пролежавшее в земле обручальное кольцо и вернул его владельцам. Об этом сообщает UPI.

50-летний Тайрон Холман (Tyrone Holman) обследовал с металлодетектором принадлежавшее семье Халл владение Черч-Фарм. Британец нашел в земле обручальное кольцо с надписью: «С любовью, Кристиана».

Холман отдал находку фермеру Крису Халлу (Chris Hull). Благодаря необычному написанию имени «Кристиана» Халл понял, что кольцо, возможно, принадлежало бывшим соседям, которые переехали в деревню Гудерстон, графство Норфолк.

Фермер по электронной почте связался с 72-летней Кристианой Хьюитcон (Christiane Hewitson) и спросил, значит ли для нее что-либо выгравированная на кольце дата — 9 сентября 1967 года. Женщина ответила, что это дата ее свадьбы с мужем, 75-летним Джоном, который потерял свое обручальное кольцо в 2000 году.

«Мы тогда очень расстроились, но в итоге смирились и представить себе не могли, что оно вернется», — сказала Хьюитсон.

Ранее сообщалось, что школьница из Великобритании упросила дедушку дать ей металлоискатель и за минуту нашла топор бронзового века. Когда они вернулись домой, дедушка начал искать похожие топоры в интернете и сделал вывод, что находке внучки может быть около трех тысяч лет.

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