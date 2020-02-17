Потерянное 47 лет назад в американском туалете кольцо нашли в финском лесу

Потерянное 47 лет назад в США кольцо нашли в финском лесу и вернули хозяйке. Об этом сообщает издание Bangor Daily news.

В 1973 году Шон (Shawn), житель американского штата Мэн, подарил своей возлюбленной Дебре МакКенна (Debra McKenna) кольцо ассоциации выпускников средней школы Морзе. «Он подложил в карман моего пальто записку, и через три дня мы пошли на первое свидание. Там он и подарил мне кольцо», — рассказала Дебра.

Несколько месяцев спустя девушка сняла его, чтобы помыть руки, в туалете торгового центра и случайно оставила украшение на раковине. Когда она опомнилась и вернулась, кольца уже не было. Девушка оставила в магазине карточку с именем и номером телефона на случай, если кто-то найдет кольцо, но за полвека никто так и не позвонил.

В итоге кольцо обнаружил житель Финляндии Марко Сааринен (Marko Saarinen) у себя на родине в лесу с помощью металлоискателя. Он установил, что кольцо принадлежит члену ассоциации выпускников средней школы Морзе, выяснил год выпуска и увидел, что на нем выгравированы инициалы «Ш. М.». Тогда он связался с руководством средней школы Морзе и сообщил о находке. В благодарность сотрудники отправили Сааринену фирменную толстовку с эмблемой школы.

Дебра призналась, что ее тронул поступок Сааринена, и она благодарна ему за помощь. Американка не знает, как кольцо могло оказаться в Финляндии. Она рассказала, что Шон проработал в этой стране несколько лет, но не в том регионе, где нашли кольцо.

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