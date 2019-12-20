Потерянное кольцо вернулось к женщине через 44 года

Жительнице американского города Форест-Гроув, штат Орегон, Лори Грегори (Lori Gregory) вернули потерянное 44 года назад кольцо. Об этом сообщает сайт UPI.

В 1975 году американка мыла руки в школьном туалете и забыла кольцо на раковине. Когда школьница хватилась пропажи и вернулась за украшением, его уже не было.

Осенью 2018 года Кей Си Кариел (KC Curiel) из города Ньюберг, расположенного в 55 километрах от Форест-Гроув, нашла кольцо в комке грязи, когда работала у себя в саду. Она увидела внутри украшения гравировку «Лори Хитт» и опубликовала на Facebook пост с фотографиями кольца с целью найти его хозяйку, но никто не откликнулся на ее призыв.

В ноябре 2019 года Кариел узнала, что Хитт — девичья фамилия Лори Грегори. Нашедшая кольцо американка связалась с ней при помощи местной газеты и сайта Ancestry.com.

Сначала женщина не поверила, что найденное кольцо принадлежало ей, так как Ньюберг слишком далеко от ее дома. Но Кариел пояснила, что ее муж работает озеленителем и часто приносит почву для их сада, так что украшение могло попасть к ним вместе с землей. Женщины встретились, и кольцо вернулось к владелице.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида потерял кольцо в день выпускного и нашел его 49 лет спустя: мужчина потерял его в 1970 году во время выпускного. В 2019 году американец Джерри Поуп (Jerry Pope) исследовал пляж Мельбурн-Бич с металлоискателем и нашел старое кольцо, занесенное песком.

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