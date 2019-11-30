Американке вернули потерянное почти 30 лет назад обручальное кольцо

Жительнице американского города Портленд (штат Орегон) Мелисс Де Ла Мар вернули ее обручальное кольцо, которое она потеряла в 1992 году, сообщает агентство UPI.

По данным издания, через несколько месяцев после свадьбы женщина отправилась с мужем на горнолыжный курорт в центральной части штата Орегон. Во время этого путешествия Де Ла Мар потеряла свое обручальное кольцо.

Отмечается, что это кольцо раньше принадлежало матери супруга Де Ла Мар и представляло особую ценность. «Мы потеряли что-то, что имело значение для семьи не с материальной точки зрения», — рассказал мужчина.

Спустя почти 30 лет украшение попало к ювелиру Хизер Лэнгли, проживающей в штате Алабама. Кольцо принес один из клиентов, который нашел его в начале 1990-х на том самом горнолыжном курорте в Орегоне. Лэнгли удалось разыскать Де Ла Мар благодаря гравировке.

Так, она отправилась в Портленд, чтобы лично вручить кольцо бывшей владелице. Как отметила Де Ла Мар, кольцо стало лучше сидеть на ее пальце, а с Лэнгли их теперь связывают дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Спрингфилд (штат Иллинойс) получила почтовую открытку, датированную 1993 годом.

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