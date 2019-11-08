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Женщина получила от незнакомца потерянное в тоннах мусора драгоценное кольцо

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Работники свалки помогли жительнице американского города Уоксахачи, штат Техас, найти помолвочное кольцо, которое она случайно выкинула в мусорное ведро. Об этом сообщает информационный портал People.

В пятницу, 1 ноября, Нелли Кэбин (Nelly Cabeen) нечаянно выбросила в мусорку помолвочное кольцо. Вскоре она заметила пропажу и связалась с Карен Фуллер (Karen Fuller) — координатором отходов на свалке в городе Альварадо, куда направляли мусор из ее района.

Фуллер предупредила, что водитель мусоровоза, в котором предположительно находилось кольцо, взял незапланированный обеденный перерыв. По счастливому стечению обстоятельств мусорный пакет с кольцом еще не был утилизирован. Украшение затерялось внутри фургона среди десяти тонн мусора.

Три сотрудника службы распределения отходов вызвались помочь женщине найти ее драгоценность. Кэбин подсказала, что выкинула мусор в сером мешке, что значительно сократило время поиска. Всего за десять минут мужчины отыскали нужный пакет.

После того, как кольцо было найдено, сотрудники отмыли его, сфотографировали и отправили снимок Кэбин.

«Я была поражена, что они нашли мое кольцо. Оно было очень дорого мне. Эти люди разобрали несколько тонн мусора, чтобы помочь незнакомому человеку. Это невероятно!» — рассказала Кэбин.

Женщина написала благодарственное письмо сотрудникам свалки и поделилась им на своей странице в Facebook. «Было приятно найти и вернуть дорогую сердцу вещь», — признались она.

В августе сообщалось о жительнице Китая, которая случайно выбросила два билета на концерт любимого исполнителя мужа. Женщина выкинула конверт с билетами после того, как подумала, что внутри ненужная квитанция. Она заставила мужа перерыть тонны отходов, чтобы вернуть проходные талоны.

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