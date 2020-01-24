Потерянное кольцо вернулось к хозяину спустя 14 лет

Житель американского города Роанок, штат Виргиния, в 2005 году потерял кольцо, которое вернулось к нему лишь 14 лет спустя. Об этом сообщает издание UPI.

Тарнер Кинг (Turner King) играл в баскетбольной команде католической школы в 2005 году. Автобус команды сломался вблизи города Шарлотсвилл. Он и его одноклассники ждали починки автобуса в местном отеле. Кинг воспользовался туалетом и снял кольцо, чтобы помыть руки. Позже он обнаружил, что забыл украшение на раковине. Он звонил в гостиницу, даже спустя месяцы и годы после визита, но каждый раз сотрудники отеля говорили, что никто не находил потерянное им кольцо.

В октябре 2019 года жительница города Неллисфорд нашла кольцо в местном магазине. Она увидела на изделии гравировку с годом выпуска и названием школы и решила вернуть изделие хозяину. Женщина позвонила сотруднице учебного заведения Дебби Стамп (Debbie Stump).

Стамп узнала, кому принадлежало кольцо, и передала находку жене Кинга Блейк. Та завернула кольцо в подарочную упаковку и подарила мужу на Рождество. Нашедшая кольцо женщина сообщила в письме Кингам, что в качестве вознаграждения за находку просит их пожертвовать деньги местному хоспису.

Ранее сообщалось, что жительнице американского города Форест-Гроув, штат Орегон, вернули потерянное 44 года назад кольцо. В 1975 году американка мыла руки в школьном туалете и забыла кольцо на раковине, в ноябре 2019 нашедшая кольцо женщина связалась с ней при помощи местной газеты и сайта Ancestry.com.

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