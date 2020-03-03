Внучка кладоискателя за минуту обнаружила древнюю реликвию

Школьница из Великобритании упросила дедушку дать ей металлоискатель и за минуту нашла топор времен Бронзового века. Об этом сообщает издание The Mirror.

Восьмилетняя Ава Брэй (Ава Брэй), внучка одного из членов Национального сообщества кладоискателей с металлодетекторами, отправилась с 62-летним дедушкой по имени Тони на поиски сокровищ на один из пляжей в пригороде Борнмута, графство Дорсет.

Девочка уговорила первый раз дать ей металлодетектор и всего через минуту услышала писк. Ава начала копать и на глубине 15-20 сантиметров обнаружила топор. Она позвала удивленного дедушку, который осмотрел древнюю реликвию и предположил, что она сделана из бронзы.

Когда они вернулись домой, Тони начал искать похожие топоры в интернете и сделал вывод, что находке внучки может быть около трех тысяч лет.

«Нам очень повезло, некоторые люди с металлодетекторами могут всю жизнь искать сокровища и никогда не найти ничего подобного», — отметил опытный кладоискатель.

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