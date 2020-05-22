Необычный подарок бойфренда довел именинницу до истерики

Житель английского города Дентон, графство Большой Манчестер, подарил на юбилей возлюбленной необычный бокал и довел ее до истерики. Об этом сообщает газета Birmingham Mail.

28-летний Даниэль Варей (Daniel Varey) хотел подарить своей девушке Хайли бокал для джина с гравировкой: «С днем рождения, принцесса, люблю тебя безумно». Однако при размещении заказа он перепутал строку для поздравительного текста с окном для сообщения курьеру. В итоге на бокале выгравировали текст: «Привезите, пожалуйста, подарок до понедельника, если возможно, так как именно в этот день мы будем отмечать ее 30-летие».

Девушка отнеслась к недоразумению с юмором. «Я хотел сделать день рождения Хайли настолько особенным, насколько это возможно. Я подготовил для нее много подарков и забронировал поездку за границу на февраль 2021 года (надеюсь, все состоится)», — рассказал Варей. Бойфренд осознал ошибку 18 мая, когда юбилярша распаковала подарок.

По его словам, бокал для джина на 100 процентов поднял имениннице настроение. «Она не переставала смеяться. Она буквально ревела от смеха, — вспоминает британец. — Подарок пришел в упаковке, так что я не видел, что внутри, пока она не распаковала его. Я не мог понять, почему она так отреагировала. Ведь я вложил в подарок всю душу и сердце! Но когда она показала мне его, я пришел в ужас».

Хайли осталась довольна необычным бокалом и уже опробовала его, приготовив лимонад на основе джина. «Бокал — идеальный, он безумно смешной. Такое могло случиться только с нами! Это однозначно подняло мне настроение при праздновании дня рождения в изоляции», — поделилась своими эмоциями юбилярша.

Ранее сообщалось, что девушка решила поздравить возлюбленного с Рождеством и случайно раскрыла его тайну. Она планировала подарить бойфренду ДНК-тестирование.

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