Мать случайно испекла для дочери непристойный торт и смутила подруг

Жительница английского графства Эссекс случайно испекла на день рождения 14-летней дочери торт, напоминающий гениталии. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

39-летней Даниэль Эдамс (Danielle Adams) понравился торт с украшением в виде рога единорога, который продавался в местном супермаркете. Она решила испечь такой же, но без молока, так как ее младший сын страдает от непереносимости лактозы. Кроме того, женщина использовала другой краситель. Работа заняла пять часов.

На день рождения, который праздновали в ресторане, собрались 14 человек. Когда подруги Эдамс увидели ее творение, они принялись шутить, что большой пунцовый рог похож на фаллоимитатор. «Он показался им уморительным, — жалуется женщина. — Они спрашивали, что им делать: садиться на него или есть». В Facebook фотография торта вызвала похожую реакцию.

Эдамс утешается тем, что дети не слушали издевательских комментариев и ели угощение с удовольствием. «По крайней мере, дочке он понравился, — говорит женщина. — И она не увидела в нем ничего, кроме единорога, которого и просила».

В марте сообщалось, что житель Японии обнаружил свою секс-игрушку на алтаре с прахом бабушки. Как выяснилось, его дедушка не знал о назначении устройства и приспособил его в качестве вазы.

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