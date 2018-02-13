Американец опозорил сына фаллоимитатором длиной 30 сантиметров

Видео: Ted Andressen / Facebook

Житель американского города Новый Орлеан, штат Луизиана, Тед Андрессен (Ted Andressen) разыграл сына при помощи 30-сантиметрового фаллоимитатора. Об этом сообщает Daily Mirror.

Перед досмотром в аэропорту Андрессен спрятал в сумке своего взрослого сына секс-игрушку и баночку смазки. Когда сотрудница службы безопасности стала изучать ее содержимое, он достал смартфон и начал снимать происходящее на видео.

К удивлению сына Андрессена, вслед за подушкой и другими вещами она выудила из багажа 30-сантиметровый фаллоимитатор. Бросив вопросительный взгляд на хихикающих родственников, он прикрыл лицо рукой. «Посмотрите на него, даже не знает, что у него в сумке», — с улыбкой прокомментировала сотрудница службы безопасности.

Мужчина быстро понял, кто виноват в его позоре. «Так вот почему все хотели, чтобы я сходил покурить», — сказал он.

После публикации в Facebook видео собрало 125 тысяч лайков. Его посмотрели 23 миллиона раз.

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