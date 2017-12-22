Посетитель секс-шопа избил грабителя огромным фаллоимитатором

В Барнауле посетитель секс-шопа прогнал грабителя, использовав в драке попавшиеся под руку товары. Запись инцидента с камер видеонаблюдения публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как в магазин сначала заходит мужчина и осматривает витрины. Почти сразу же за ним в салон входит грабитель и нападает на продавца, игнорируя посетителя. Тот, воспользовавшись невнимательностью злоумышленника, хватает с прилавка огромный розовый фаллоимитатор и начинает избивать его. Грабитель мгновенно покидает секс-шоп, однако покупатель пускается в погоню.

Удалось ли задержать грабителя, не сообщается.

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