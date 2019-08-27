Пошлый подарок свекрови на помолвку смутил возлюбленных

В Instagram-аккаунте @awkwardfamilyphotos опубликовали подарок свекрови на помолвку возлюбленных, который пользователи сети сочли пошлым. Публикация стала вирусной и собрала десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

«Моя свекровь посчитала хорошей идеей сделать медаль с изображением этого прекрасного момента», — подписали пост администраторы аккаунта. На левом снимке коллажа мужчина стоит на колене перед девушкой и держит в правой руке помолвочное кольцо. На медали очертание левой руки мужчины напомнил юзерам половой орган.

«Иронично, но эта скульптура символизирует и медовый месяц пары», — писали одни комментаторы. «Не могу перестать смеяться», — признавались другие пользователи сети. «Я бы точно сказала "да"», — глумились женщины под публикацией. «Непристойное предложение», — добавляли третьи.

В апреле сообщалось, что британка Даниэль Эдамс случайно испекла на день рождения 14-летней дочери торт, напоминающий гениталии. Когда подруги женщины увидели ее творение, они принялись шутить, что большой пунцовый рог похож на фаллоимитатор.

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