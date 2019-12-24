Девушка купила возлюбленному подарок на Рождество и случайно раскрыла его тайну

Девушка хотела поздравить возлюбленного с Рождеством и случайно раскрыла его тайну. Она опубликовала свою историю на портале Reddit и попросила у пользователей сети совет.

Анонимная юзерша рассказала, что ее бойфренд Дэн однажды вскользь упомянул, что хочет пройти ДНК-тестирование. В канун Рождества она решила подарить ему такую возможность. «Я знала, что он не ожидал получить от меня подобный подарок. Но это точно порадовало бы его. Идеальный сюрприз, не так ли?» — иронично заметила она.

Девушка подобрала ДНК-тест на основе отзывов в интернете и сделала заказ. Спустя пару дней к ней обратилась мать Дэна и попросила подсказать, какой подарок выбрать сыну. «Когда я проговорилась про ДНК-тест, она побледнела и попросила не спешить с подарком как минимум до его дня рождения. Она сказала, что им с отцом надо поговорить», — вспоминает автор публикации. Их разговор был прерван, когда в комнату зашел Дэн.

На следующий день девушка написала матери возлюбленного, что хочет узнать подробности. Вечером того же дня они встретились. Мать объяснила, что ее бывший муж был бесплодным, поэтому они воспользовались донорской спермой. «Мне было неловко, что я узнала об этом раньше Дэна. Я не хотела ему врать. Эта ситуация очень тревожила меня, о чем я призналась его матери», — отметила она.

По словам матери Дэна, ее второй сын, которого она также родила от донорской спермы, живет в другом штате. Теперь она ждет подходящий момент, чтобы собрать их вместе и рассказать правду. «Она планирует раскрыть тайну в день рождения Дэна, то есть в июле, — рассуждает она. — Но мне кажется, что она должна это сделать до Нового года. Ведь подходящий момент никогда не наступит. Как думаете, в праве ли я поторопить ее?»

Большинство пользователей сети посоветовали ей не дарить ДНК-тест и не вмешиваться в его отношения с родителями. По мнению многих юзеров, ей необходимо вновь поговорить с матерью бойфренда и поделиться своими переживаниями. Однако нашлись и те, кто рекомендовал ей сказать обо всем возлюбленному.

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