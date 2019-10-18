Покойная дочь спустя 30 лет вернулась к матери взрослым мужчиной

Жительница американского города Лос-Банос, штат Калифорния, обнаружила, что у нее есть 29-летний сын, о котором она ничего не знает. Об этом сообщает KMPH-TV.

Первый ребенок Тины Бехарано (Tina Bejarano) появился на свет, когда ей было 17 лет. Она назвала новорожденную дочку Кристин, но ни разу ее не видела. Сначала мать запрещала ей забирать девочку из больницы, а потом убедила ее, что ребенок умер через 15 минут после рождения. За 29 лет, которые прошли с тех пор, у Бехарано родилось еще пятеро детей. Несмотря на это, она не забывала о покойном первенце и каждый год отмечала день рождения Кристин.

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В 2018 году женщина получила электронное письмо от незнакомца, который сделал тест ДНК при помощи одного из генеалогических сервисов и получил неожиданный результат. «Думаю, нам надо поговорить, — писал он. — Тут утверждается, что мы родственники, что вы — моя мама».

Как выяснилось, Кристин осталась жива. Через пять дней после рождения ее удочерила семейная пара из Лас-Вегаса. Ребенок Бехарано вырос в благополучной приемной семье, а позднее сменил пол и стал мужчиной. Теперь он живет в Нью-Джерси с женой и ребенком.

«Мне все равно, сменил он пол или не сменил, — говорит Тина Бехарано. — Какая разница. Это же мой ребенок. Мы просто рады, что он жив».

В 2017 году сообщалось, что познакомившиеся 60 лет назад старые друзья с Гавайев узнали при помощи сервиса Ancestry.com, что в действительности являются единоутробными братьями. Тест показал, что у них одна мать, но разные отцы.

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