Кладоискатель помог влюбленным найти упавшее в воду обручальное кольцо

Кладоискатель из Техаса на пляже Кристал-бич в пригородах Хьюстона помог паре найти упавшее в воды Мексиканского залива обручальное кольцо. Об этом сообщает издание UPI.

Карен Больмански (Karen Bolmanskie) в Facebook рассказала, что в понедельник, 25 мая, ее муж гулял с металлодетектором по пляжу. К нему подошли влюбленные и попросили о помощи.

Пара сказала, что обручальное кольцо женщины упало с ее пальца во время игры в волейбол в воде.

Муж Больмански долго искал кольцо и в конце концов обнаружил его. «Мужчина был так счастлив, что сделал предложение еще раз», — написала Больмански.

Ранее сообщалось, что кладоискатели обнаружили в прибрежных водах греческого острова Корфу драгоценные часы. Хотя украшение некоторое время находилось в море, оно продолжало работать.

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