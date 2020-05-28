Кладоискатель помог влюбленным найти упавшее в воду обручальное кольцо

Кладоискатель из Техаса на пляже Кристал-бич в пригородах Хьюстона помог паре найти упавшее в воды Мексиканского залива обручальное кольцо. Об этом сообщает издание UPI.
Карен Больмански (Karen Bolmanskie) в Facebook рассказала, что в понедельник, 25 мая, ее муж гулял с металлодетектором по пляжу. К нему подошли влюбленные и попросили о помощи.
Пара сказала, что обручальное кольцо женщины упало с ее пальца во время игры в волейбол в воде.
Муж Больмански долго искал кольцо и в конце концов обнаружил его. «Мужчина был так счастлив, что сделал предложение еще раз», — написала Больмански.
Ранее сообщалось, что кладоискатели обнаружили в прибрежных водах греческого острова Корфу драгоценные часы. Хотя украшение некоторое время находилось в море, оно продолжало работать.