Охотники за сокровищами нашли на дне моря драгоценные часы

Кладоискатели обнаружили в прибрежных водах греческого острова Корфу драгоценные часы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

8 мая британские охотники за сокровищами Стивен Кершоу (Stephen Kershaw) и Симон (Simon) занялись дайвингом с металлоискателем и нашли на дне моря дорогостоящие швейцарские часы бренда Breitling. На видео запечатлено, как Кершоу погружается под воду и достает из-под камня утерянную драгоценность. Хотя украшение некоторое время находилось в море, оно продолжало работать.

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«Какой-то бедняга потерял их… Теперь ведь они принадлежат нам? — иронично заявил кладоискатель, надевая часы на правое запястье. — Они отлично подходят под мой костюм».

Кладоискатели Кершоу и Симон ведут YouTube-канал GoAndGarrett, на котором рассказывают зрителям о своих находках, — как на земле, так и под водой.

В прошлом году сообщалось, что в Шотландии охотник за сокровищами намыл на дне реки самый большой в Великобритании золотой самородок. Поскольку он был расколот на две части, ему дали имя «Воссоединение самородка». Оба фрагмента находились всего в 30 сантиметрах друг от друга.

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