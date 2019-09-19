Мальчик нашел в реке тайник с драгоценностями

Юный житель шотландской деревни Бонкл, Северный Ланаркшир, случайно нашел в местной реке тайник с драгоценностями. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

7-летний Кэмпбелл Бут (Campbell Booth) гулял с отцом Грэмом (Graeme) и собакой вдоль реки Калдер и заметил на поверхности воды желтый предмет. Мальчик решил, что это шоколадная монетка, и решил достать ее из водоема.

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«Я посмотрел внимательнее и понял, что это больше похоже на медаль, — вспоминает шотландец. — Там же мы нашли 15 или 16 часов и несколько золотых и серебряных цепочек». Кэмпбелл отметил, что он не знает приблизительной стоимости находки, однако украшения оказались очень тяжелыми.

Мальчик передал драгоценности в полицию. «Это первая мысль, которая пришла ему в голову, — рассказывает Грэм. — Он предположил, что украшения могут принадлежать чьей-то бабушке. Он хотел, чтобы они вернулись законным владельцам».

Инспектор Мартин Спайерс (Martin Spiers) отметил, что в воскресенье, 15 сентября, найденные вещи передали в полицейский участок. На данный момент власти устанавливают, не связаны ли украшения с совершенными ранее преступлениями. «Хотим похвалить парня за достойный поступок, — подчеркнул Спайерс. — Он правильно сделал, что передал вещи в полицию».

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