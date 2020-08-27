Девушка разместила фото пальцев со старым маникюром и смутила пользователей сети

Анонимная пользовательница разместила в соцсетях фото своих пальцев со старым маникюром и удивила подписчиков. Фотография попала в закрытую Facebook-группу That’s It, I’m Nail Shaming («Вот так я насмехаюсь над маникюром»).

На снимке девушка демонстрирует почти полностью отросшее покрытие лавандового цвета на ногтях, украшенное рисунками в виде звезд и крупными кристаллами.

Пост стал вирусным и набрал более 750 комментариев в течение нескольких часов, при этом некоторые подписчики сообщества отметили, что удивлены тем, как долго покрытие продержалось на ногтях девушки. «Ей повезло, что ее ногти не отлетели полностью!», «Это одновременно отвратительно и впечатляюще», «Черт побери, этот акрил крепче многих отношений», «Смотрю на это и мне хочется кричать», — высказались они.

В марте невеста похвасталась обручальным кольцом и была обругана за «тошнотворные» ногти. На размещенном снимке запечатлена рука девушки с кольцом на безымянном пальце. При этом ее ногти покрыты черным и бежевым лаками, а на некоторые из них нанесен дизайн в виде тонких полосок. Юзеры сочли маникюр девушки неопрятным.