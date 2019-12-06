Вытряхивающая из сумки сворованную одежду женщина попала на видео

Женщина набила сумку ворованными вещами и попыталась скрыться, однако была поймана сотрудниками магазина. Кадры с места преступления публикует Daily Mail.

Происшествие случилось в британском универмаге Matalan в Кенте. На кадрах видно, как под надзором сотрудника незнакомка одну за другой вытряхивает из сумки вещи. Некоторые из них она извлекает из вшитого в юбку кармана.

По словам очевидца и автора ролика Билли Тиви (Billy Tivey), двум воровкам удалось сбежать, а третью догнал работник универмага. «Меня даже немного насмешило, каким образом ей удалось украсть так много [одежды]», — описал увиденное Тиви.

В конце ролика нарушительница пытается удалиться с криком: «Можете забрать свое барахло назад, мне все равно».

В настоящий момент полиция ведет расследование преступления.

В ноябре еще одна неизвестная попыталась украсть из магазина одежду. Девушка одновременно надела на себя восемь джинсов, пытаясь таким образом обмануть охранников.

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