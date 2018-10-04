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Продавцы раздели и побили женщину за попытку украсть штаны

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Сотрудницы магазина одежды отхлестали по лицу женщину за попытку вынести украденные джинсы под своими собственными. Видео инцидента появилось у издания Daily Mail.

На ролике видно, как две продавщицы с криками снимают одну за другой несколько пар штанов с плачущей воровки, бьют ее по голове, хватают за волосы и толкают.

Как называется магазин и где он расположен, не уточняется.

В апреле туристку из Китая возмутили покупатели, которые пытались без очереди проникнуть в фирменный магазин Balenciaga в Париже. Началась перебранка, в ходе которой женщину толкнули и пригрозили ударить. Когда за нее вступился сын, его повалили на пол и избили, после чего продавец-консультант оскорбил обоих и выгнал из магазина.

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