Китайцы пострадали в драке за одежду грузина

Модный дом Balenciaga, креативный директор которого дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, принес извинения клиентам из Китая за инцидент, произошедший в магазине бренда в Париже. Об этом сообщает Asia One.

Китаянку возмутили покупатели, которые пытались без очереди проникнуть в фирменный магазин Balenciaga в торговом центре Printemps. Началась перебранка, во время которой женщину толкнули и пригрозили ударить. Когда за нее вступился сын, его повалили на пол и избили, после чего продавец-консультант оскорбил обоих и выгнал из магазина.

Очевидцы сняли происходящее на видео, которое затем опубликовали на китайской медиа-платформе WeChat.

Руководство Balenciaga извинилось перед клиентами в соцсети Weibo (китайский аналог Twitter) после того, как в пятницу, 27 апреля, по хештегу #Boycottbalenciagadiscriminateschinese («бойкотируем Balenciaga, дискриминирующего китайцев») перешло 23 миллиона человек. «Можете попрощаться с китайским рынком», — писали пользователи соцсети.

Пост Balenciaga был продублирован в Twitter.

В своем заявлении компания выразила сожаление о случившемся и указала на то, что охранники сделали все возможное для восстановления порядка в магазине.

Торговый центр Printemps, в свою очередь, пообещал провести дополнительно обучение для персонала о правилах поведения в подобных конфликтах.

В апреле покупательницы устроили погром в магазине нижнего белья Victoria’s Secret в борьбе за бюстгальтер, на который была объявлена скидка. В Малайзии, где ислам исповедует большая часть населения, очевидцы сняли на видео, как женщины в паранджах пробиваются сквозь стеклянные стены магазина, не вытерпев ожидания в длинной очереди снаружи здания.

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