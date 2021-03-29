Женщина сделала копию сумки Louis Vuitton из подручных средств и прославилась

Женщина сделала дешевую версию аксессуара французского модного дома Louis Vuitton из подручных средств и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользовательница по имени Келли Форд (Kelly Ford) продемонстрировала на видео способ создания копии сумки люксового бренда из брендированного пакета оранжевого цвета. Так, сперва героиня материала отрезала синие ручки и затем поместила бумажный пакет в прозрачный пластик такой же формы. После этого женщина прикрутила к конструкции кожаные ручки бежевого цвета и повязала на одной из них шелковый платок.

Публикация стала вирусной и набрала больше 10 тысяч просмотров и трех тысяч лайков. Пользователи сети оценили изобретательность Форд в комментариях. «Это очень креативно!», «Хотела бы я купить такую!», «Это отличная идея! У меня есть такой пакет, но он слишком большой. Зато моя подруга, у которой есть небольшой пакет, будет в восторге от этого лайфхака», «Тебе следует продавать их!» — писали они.

Ранее в марте девушки принялись скупать чеки из ЦУМа, в которых указаны наименования аксессуаров таких брендов, как Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и других, для обмана богатых молодых людей. Кроме того, на платформе «Авито» примерно за 300 рублей можно приобрести пустой брендированный пакет с надписью ЦУМ или с названием модного дома.