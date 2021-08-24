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Самые популярные в Tinder пользователи раскрыли секреты успеха

Самые популярные пользователи приложения Tinder поделились советами
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Скриншот: Tinder

Представители Tinder раскрыли профили семи самых популярных пользователей, чьи страницы чаще остальных лайкают другие люди. Эти мужчины и женщины поделились секретами успеха в приложении для знакомств, передает The Sun.

Житель Уэльса 24-летний рентгенолог Блейк (Blake) рассказал, что для знакомств в Tinder важно иметь хорошее чувство юмора. Он посоветовал не выкладывать однотипные селфи: лучше всего публиковать фотографии, на которых пользователь запечатлен в разных жизненных ситуациях. Это могут быть снимки со спортивной тренировки или со встречи с друзьями. Подобное разнообразие «помогает создать более целостный профиль», уверен Блейк.

По словам учительницы английской начальной школы Молли (Molly), пользователь дейтинг-сервиса должен быть самим собой, чтобы его заметили. «Демонстрируйте свою индивидуальность и показывайте свои лучшие качества», — порекомендовала она. 24-летняя преподавательница также предложила публиковать только те фото, на которых герой искренне чувствует себя счастливым.

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Корпоративный менеджер по имени Эшли (Ashley) уверен, что люди должны брать ситуацию в свои руки и писать понравившемуся человеку сразу, без промедления. «Кроме того, я бы рекомендовал не включать в свою биографию список качеств, которыми не должен обладать ваш потенциальный партнер. Это может реально сбивать с толку и создавать пессимистический настрой», — объяснил 28-летний британец.

19-летний студент из Северной Ирландии Ойсин (Oisin) дал лишь один совет пользователям Tinder: начинать разговор нужно с гифки или коронной шутки. В этом случае шанс продуктивного диалога вырастет.

Подкастерша Эмма (Emma) предложила юзерам чаще обновлять фотографии профиля, потому что она хочет знать, как ее собеседник выглядит в настоящий момент. 22-летняя англичанка также порекомендовала общаться неформально — с шутками и смайликами.

«Когда дело доходит до разговоров, просто будьте самим собой и отвечайте честно — независимо от того, что вам подсказывает инстинкт», — описал свою манеру общения уэльский учитель Роберт (Robert).

Англичанка Кэти (Katie) считает, что главный инструмент для привлечения внимания в Tinder — это хорошая первая фотография в профиле. На ней должен быть изображен только сам владелец профиля, поэтому групповые снимки не подходят. Девушка также порекомендовала перечислять свои хобби в начале разговора.

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