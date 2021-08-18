В сети развеяли спорные мифы о женщинах

Пользователи Reddit перечислили мифы о женщинах, с которыми они сталкивались. Многие из них развеяли спорные убеждения.

В одном из самых популярных комментариев, набравшем почти полторы тысячи лайков, пользователь сети под ником rizarice написал о том, что женщин считают излишне эмоциональными. Он подчеркнул, что, по его мнению, на самом деле мужчины ничуть не уступают женщинам в эмоциональности. «Вы когда-нибудь видели мужчину, который смотрит спортивную трансляцию или слышит, что он в чем-то не прав?» — написал автор.

«Терпеть не могу, когда говорят, что мы загадка. Мне надоело объяснять людям, чего я хочу на самом деле и слышать: "Признайся уже, чего ты действительно хочешь?" Я не лгу и не играю в игры. Знаешь, чего на самом деле хотят женщины? Чтобы к ним обращались с уважением!» — написала о еще одном стереотипе Viperbunny.

Другая юзерша развеяла распространенное убеждение о том, что женщины заводят в качестве домашних животных только кошек и маленьких собак. По ее словам, она видела несколько постов на Reddit, в которых утверждалось, что большие собаки — это мужские домашние животные.

Пользовательница Different_Average2la поделилась самым распространенным, по ее мнению, стереотипом. «Все женщины любят туфли. И бриллианты. И покупки», — возмутилась она.

«Многие считают, что девушкам нравятся плохие парни, но это не так», — развела еще один миф о женщинах BabiNurse90, а Glaphyra добавила, что далеко не все девочки с детства мечтают о свадьбе.

Ранее пользователь Reddit перечислил фразы из анкет в приложении для знакомств Tinder, которые он считает самыми отталкивающими.