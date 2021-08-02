Ведущий Первого канала развеял популярный миф о воспитании детей

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеуc развеял распространенный миф о воспитании детей. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

Специалист опроверг убеждение родителей в том, что если повесить плакат с буквами над кроватью маленького ребенка, то в два года он уже научится читать. «Всему свое время — дети будут проявлять чудеса знаний только после пяти лет. Таково свойство и физиологии, и психики растущего организма», — пояснил Продеус.

Телеведущий также назвал легендой историю о детстве Софьи Ковалевской — первой в мире женщины-профессора математики, которая якобы начала считать с двух лет, потому что стены детской были обклеены страницами из учебников математики.

Продеус посоветовал родителям повесить над кроватью ребенка веселые картинки вместо страниц из учебников или плакатов со слогами и цифрами.

Ранее ведущий программы «Жить здорово!» рассказал о тестировании вакцины от коронавируса на детях. Продеус отметил, что сейчас специалисты выясняют, какую дозу препарата нужно вводить, чтобы у ребенка появился иммунный ответ. Врач заверил, что испытуемые находятся под жестким контролем врачей.