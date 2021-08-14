Юристы развеяли миф о «сгорании» неиспользованного отпуска

Юристы напомнили, что можно взять отпуск, который не был использован в прошлом году

Юристы напомнили россиянам, что можно взять отпуск, который не был использован в прошлом году, так как он не «сгорает». Они рассказали «Российской газете», что многие россияне, которые в этом году не пошли в отпуск из-за пандемии, смогут использовать его в будущем.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев развеял миф о «сгорании» неиспользованных дней отпуска, добавив, что такого понятия «просто не существует». По 122-й статье Трудового кодекса оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно, напомнил юрист. При этом можно разбивать отпуск на части, но одна из низ должна составлять не менее двух недель.

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«По согласованию с работником, отпуск может быть перенесен на следующий год. Но не более. Если трудовая инспекция или прокуратура выявит факт не предоставления отпуска работнику на протяжении более двух лет, то это может стать основанием для привлечения организации или ее должностного лица к административной ответственности (статья 5.27. КоАП РФ)», — пояснил Соловьев.

При этом сотрудник имеет право присоединить к отпуску за текущий год неиспользованные дни, если такие накопились за прошлые годы. Адвокат Алиса Волхова в свою очередь заявила, что ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды могут предоставляться либо в рамках графика отпусков на очередной календарный год, либо по соглашению между работником и работодателем. Она также рассказала, что существует вариант замены денежной компенсацией части отпуска, превышающего 28 дней. Однако нельзя заменить компенсацией часть отпуска беременным, лицам до 18 лет и лицам, работающим с вредными и (или) опасными условиями труда и за работу в соответствующих условиях, добавила юрист.

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