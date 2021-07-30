Девушка встретилась с мужчиной из Tinder и раскрыла неприятный секрет

36-летняя девушка из Австралии рассказала о том, как познакомилась с мужчиной по имени Адам (Adam) в Tinder. Пара встретилась в кафе, и на свидании раскрылся неприятный секрет мужчины. Об этом пишет 9Honey.

Девушка поделилась, что не собиралась встречаться с Адамом, так как они общались всего несколько дней. Однако затем она все-таки согласилась на свидание.

Австралийка мало знала об Адаме. Он рассказал ей о том, где родился, и сообщил, что раньше был женат. После развода мужчина переехал в Сидней и был одинок в течение трех лет. Девушке понравилось, что у Адама была большая семья — он был одним из семи детей, а автор истории — одна из шести. «Люди из больших семей часто находят общее», — отметила она.

На свидании Адам показался девушке очень привлекательным. В то же время она обратила внимание на то, что мужчина сразу начал задавать много вопросов, которые в основном касались работы. Девушка работала в крупной архитектурной компании, Адам хотел знать все о самой фирме и начальниках, а после сказал, что знаком с женщиной по имени Катрина, которая работала там же.

Автор истории призналась, что хорошо с ней знакома, потому что они работали вместе четыре года. Тогда мужчина стал задавать еще больше вопросов, но уже преимущественно про нее: замужем ли она, есть ли у нее дети. Адам хотел знать о Катрине все, но девушка не понимала, зачем ему эта информация.

Оказалось, мужчина был женат на ее коллеге. По словам автора истории, она была в ярости, потому что Адам хотел встретиться с ней только ради того, чтобы получить как можно больше информации о бывшей супруге. Осознав это, девушка ушла со свидания.

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