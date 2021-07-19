Мужчина опубликовал требования к женщинам в Tinder и был высмеян в сети

Мужчина опубликовал требования к женщинам в анкете Tinder и был высмеян на сайте Reddit

41-летний Пол (Paul) в своей анкете в Tinder рассказал о требованиях к женщинам. Пользователи сети были возмущены запросами холостяка и высмеяли его. Пост со скриншотом анкеты опубликован на сайте Reddit.

Мужчина опубликовал фото с обнаженным торсом и написал в анкете, что ежедневно видит повсюду уродливых женщин. «Зачем мне связываться с ними еще и на сайтах знакомств?» — задался он вопросом и попросил писать только тех, кого можно оценить на 8,5 или более баллов по шкале красоты.

По словам Пола, он занимался сексом с самыми красивыми женщинами мира, поэтому в новой избраннице должно быть нечто, способное удержать его внимание. «Внешность — самое важное в женщине, поэтому тот, кто этого не понимает, идиот», — поделился он мнением и закончил анкету следующими словами: «Элементарная математика: уродливые женщины = слабые мужчины».

Пользователи Reddit, возмущенные требованиями холостяка, высмеяли его в комментариях. «Спал с самыми красивыми женщинами мира, но ни одна из них не осталась с ним, и теперь он на Tinder», — написала Gavin369. Fluffy-Cantaloupe236 добавила: «Отвали, Пол». «Его лицо точно не на 8,5 баллов, а личность вообще на один», — поделилась cheesypuzzas.

Ранее австралийский журналист Бен Илобучи (Ben Ilobuchi) решил проверить, сможет ли найти достойного партнера в Tinder, если не будет придерживаться стандартных правил этикета площадки. Для этого он специально создал «худший» профиль в сервисе для знакомств.