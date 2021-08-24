Женщина познакомилась с мужчиной в Tinder и спустя год заподозрила неладное

Медсестра из Великобритании и мать троих детей Натали Мэллинсон (Natalie Mallinson) рассказала, как мужчина по имени Кевин (Kevin), с которым она познакомилась в приложении для знакомств Tinder, закрутил роман и начал жить вместе с ее 17-летней дочерью. Историей о неожиданных отношениях она поделилась с The Sun.

Британка познакомилась с Кевином в Tinder в 2019 году. Он произвел на нее впечатление «настоящего мужчины», которого и искала Мэллинсон. «Я чувствовала, что буду рада, если он познакомится с моими детьми — это, безусловно, важно для любой хорошей матери», — сказала героиня истории. Она вспомнила, что первая встреча прошла отлично: новый возлюбленный и его восьмилетняя дочь хорошо поладили с семьей Мэллинсон.

Женщина заподозрила неладное спустя год, когда началась пандемия коронавируса. Первое время после начала отношений медсестра оставалась ночевать у Кевина каждую субботу, в то время как ее 17-летняя дочь присматривала за младшими детьми. Однако со временем подросток почему-то стала оставаться в гостях у потенциального отчима.

«Сначала я ничего об этом не думала. Потом я начала замечать, что она стала с ним слишком игрива: стояла позади него и обнимала», — заявила Мэллинсон. Со временем среди друзей британки начали ходить слухи о романе ее дочери и 40-летнего возлюбленного.

Сначала дочь Мэллинсон отрицала это, однако позже призналась, что действительно испытывает чувства к Кевину. Кроме того, она рассказала, что несколько раз переспала с ним.

«Я сходила с ума. Я назвала его грязным извращенцем и сказала дочери, что она мне противна. Я была так зла… Несмотря на то, что она достигла возраста согласия и они не сделали ничего противозаконного, он по-прежнему нес за нее ответственность. Он не должен был допустить этого», — сказала Мэллинсон.

Британка добавила, что ей будет очень сложно простить дочь, однако она найдет в себе силы на диалог, если та «постучится в дверь». В настоящий момент девушка живет вместе с Кевином в его доме.

«Что касается Кевина, то я его ненавижу. Я не думала, что можно разлюбить кого-то так же быстро, как это произошло у меня. Оказывается, это возможно», — заключила медсестра.

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