Юрист предупредил об опасности договора дарения жилья для пенсионеров

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил об опасности договора дарения жилья для пенсионеров. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Материалы по теме Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают? Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений

Соловьев объяснил, что довольно часто пожилые люди используют договор дарения как форму передачи недвижимости родственникам с расчетом на то, что после они смогут остаться в подаренной квартире до конца жизни. Тем не менее, поведение родных может измениться, отметил он.

По словам юриста, необходимо четко понимать, что после подписания договора человек больше не имеет никаких прав на подаренную собственность. Он подчеркнул, что аннулировать соглашение можно только в исключительных случаях, таких как нанесение новым собственником физического вреда дарителю. Поэтому даже судам в таких ситуациях остается лишь следовать букве закона и принимать решения не в пользу бывших собственников недвижимости, добавил эксперт.

Ранее управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка заявила, что очередное повышение ключевой ставки Центробанка приведет к удорожанию кредитов, причем как ипотеки, так и займов для застройщиков, предприятий промышленности строительных материалов, транспортных компаний и иных участников девелоперского процесса. «Дорогие ипотечные кредиты с учетом текущего уровня цен повлекут за собой охлаждение покупательского интереса к приобретению квартир и сделают жилье менее доступным», — предупредила эксперт.