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Юрист предупредил об опасности договора дарения жилья для пенсионеров

Юрист Соловьев: договор дарения недвижимости несет в себе серьезные риски для пенсионеров
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил об опасности договора дарения жилья для пенсионеров. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Соловьев объяснил, что довольно часто пожилые люди используют договор дарения как форму передачи недвижимости родственникам с расчетом на то, что после они смогут остаться в подаренной квартире до конца жизни. Тем не менее, поведение родных может измениться, отметил он.

По словам юриста, необходимо четко понимать, что после подписания договора человек больше не имеет никаких прав на подаренную собственность. Он подчеркнул, что аннулировать соглашение можно только в исключительных случаях, таких как нанесение новым собственником физического вреда дарителю. Поэтому даже судам в таких ситуациях остается лишь следовать букве закона и принимать решения не в пользу бывших собственников недвижимости, добавил эксперт.

Ранее управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка заявила, что очередное повышение ключевой ставки Центробанка приведет к удорожанию кредитов, причем как ипотеки, так и займов для застройщиков, предприятий промышленности строительных материалов, транспортных компаний и иных участников девелоперского процесса. «Дорогие ипотечные кредиты с учетом текущего уровня цен повлекут за собой охлаждение покупательского интереса к приобретению квартир и сделают жилье менее доступным», — предупредила эксперт.

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